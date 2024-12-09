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Немчинова Татьяна Васильевна (Чевардина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Немчинова Татьяна Васильевна (Чевардина)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11556
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.10.1921
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Немчинова Евгения Михайловна (Чевардина ?)
Отец - Немчинов Михаил Тимофеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Немчинова Татьяна Васильевна (Чевардина)
Воспр. - Немчинов Григорий Тимофеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сорокина Мария Тимофеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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