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Норкин Григорий Ефимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Григорий Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11555
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкин Петр Ефимович (Евфимиевич)
Отец - Норкин Ефим Апполонович (Евфимий), кочегар паровой котельной, гражданин (Симский завод)
Мать - Норкина Анастасия Капитоновна
Воспр. - Норкин Григорий Ефимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Томилина София Капитоновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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