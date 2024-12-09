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Норкина Анастасия Капитоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкина Анастасия Капитоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11555
Роль персоны
Мать
Дата события
17.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.09.1921
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкин Петр Ефимович (Евфимиевич)
Отец - Норкин Ефим Апполонович (Евфимий), кочегар паровой котельной, гражданин (Симский завод)
Мать - Норкина Анастасия Капитоновна
Воспр. - Норкин Григорий Ефимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Томилина София Капитоновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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