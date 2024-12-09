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Сиденев Александр Константинович (Седенев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сиденев Александр Константинович (Седенев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11554
Роль персоны
Отец
Дата события
13.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.06.1921
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сиденев Петр Александрович (Седенев)
Отец - Сиденев Александр Константинович (Седенев), гражданин (Симский завод)
Мать - Сиденева Марфа Ивановна (Седенева)
Воспр. - Нечаева Клавдия Ивановна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сиденев Стефан Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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