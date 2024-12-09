Скарлыгина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкарлыгина Александра Алексеевна

Скарлыгина Александра Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Александра Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11553
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Александра Алексеевна
Отец - Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович), гражданин, на пильне ? (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Вера Николаевна
Воспр. - Скарлыгин Емельян Иосифович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Субботина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.