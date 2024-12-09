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Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11553
Роль персоны
Отец
Дата события
31.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин, на пильне ?
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.05.1921
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Александра Алексеевна
Отец - Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович), гражданин, на пильне ? (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Вера Николаевна
Воспр. - Скарлыгин Емельян Иосифович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Субботина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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