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Горшков Григорий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Григорий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11552
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Субботин Александр Трофимович
Отец - Субботин Трофим Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Субботина Апполинария Михайловна (Аполина, Полина)
Воспр. - Булыкина Мария Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Горшков Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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