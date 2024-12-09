Гущин Дмитрий Архипович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Гущин Дмитрий Архипович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 11551
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 18.04.1921
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- гражданин
- Н.П. приписки кратко
- Вятская губерния, Нолинский уезд Талоключанская вол. с. Талый Ключ
- Дата крещения
- 26.01.1921
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
- Полная запись
- Урожд. - Спиридонова Галина Анисимовна (Сперидонова, Онисимовна)
Отец - Спиридонов Анисим Федотович (Сперидонов, Онисим), гражданин, станции Симская (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
Мать - Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова)
Воспр. - Гущин Дмитрий Архипович, гражданин (Вятская губерния, Нолинский уезд Талоключанская вол. с. Талый Ключ)
Воспр. - Спиридонова Елизавета Анисимовна (Онисимовна), дочь гражданина (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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