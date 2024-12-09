Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11551
Роль персоны
Мать
Дата события
18.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.01.1921
Возраст (лет)
39
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Спиридонова Галина Анисимовна (Сперидонова, Онисимовна)
Отец - Спиридонов Анисим Федотович (Сперидонов, Онисим), гражданин, станции Симская (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
Мать - Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова)
Воспр. - Гущин Дмитрий Архипович, гражданин (Вятская губерния, Нолинский уезд Талоключанская вол. с. Талый Ключ)
Воспр. - Спиридонова Елизавета Анисимовна (Онисимовна), дочь гражданина (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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