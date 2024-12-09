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Спиридонов Анисим Федотович (Сперидонов, Онисим)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Спиридонов Анисим Федотович (Сперидонов, Онисим)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11551
Роль персоны
Отец
Дата события
18.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин, станции Симская
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково
Дата крещения
26.01.1921
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Спиридонова Галина Анисимовна (Сперидонова, Онисимовна)
Отец - Спиридонов Анисим Федотович (Сперидонов, Онисим), гражданин, станции Симская (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
Мать - Спиридонова Акилина Елисеевна (Сперидонова)
Воспр. - Гущин Дмитрий Архипович, гражданин (Вятская губерния, Нолинский уезд Талоключанская вол. с. Талый Ключ)
Воспр. - Спиридонова Елизавета Анисимовна (Онисимовна), дочь гражданина (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Останковская вол. с. Останково)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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