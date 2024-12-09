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Салова Евдокия Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Евдокия Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11549
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Салова Евдокия Павловна
Отец - Салов Павел Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Салова Анастасия Гавриловна
Воспр. - Салов Федор Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Салова Анна Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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