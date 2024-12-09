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Рубцов Иван ???? (Рубцев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рубцов Иван ???? (Рубцев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11543
Роль персоны
Отец
Дата события
02.06.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцов Павел Иванович (Рубцев)
Отец - Рубцов Иван ???? (Рубцев), (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна ???? (Рубцева)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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