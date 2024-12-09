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Родионов Николай Флорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Николай Флорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11537
Роль персоны
Отец
Дата события
16.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Надежда Николаевна
Отец - Родионов Николай Флорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Елена Петровна
Воспр. - Жилина Варвара Ефимовна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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