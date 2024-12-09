Горшкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Мария Андреевна

Горшкова Мария Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Мария Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11536
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцов Александр Иванович (Рубцев)
Отец - Рубцов Иван Павлович (Рубцев), гражданин (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна Дмитриевна (Рубцева)
Воспр. - Горшкова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Прохоров ???? ???? (ИО не указано), гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.