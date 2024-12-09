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Рубцов Александр Иванович (Рубцев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рубцов Александр Иванович (Рубцев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11536
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцов Александр Иванович (Рубцев)
Отец - Рубцов Иван Павлович (Рубцев), гражданин (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна Дмитриевна (Рубцева)
Воспр. - Горшкова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Прохоров ???? ???? (ИО не указано), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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