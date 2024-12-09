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Рубцов Иван Павлович (Рубцев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рубцов Иван Павлович (Рубцев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11536
Роль персоны
Отец
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцов Александр Иванович (Рубцев)
Отец - Рубцов Иван Павлович (Рубцев), гражданин (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна Дмитриевна (Рубцева)
Воспр. - Горшкова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Прохоров ???? ???? (ИО не указано), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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