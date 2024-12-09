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Решетов Иван ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Иван ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11535
Роль персоны
Отец
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетов Владимир Иванович
Отец - Решетов Иван ????, (Симский завод)
Мать - Решетова Мария ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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