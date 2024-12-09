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Родионов Андрей Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Андрей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11534
Роль персоны
Отец
Дата события
31.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионов Валериан Андреевич (Валерьян)
Отец - Родионов Андрей Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Стефанида Ивановна
Воспр. - Родионов Александр Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Родионова Зоя Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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