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Рындина Анастасия Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рындина Анастасия Даниловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11531
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.10.1921
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рындин Иван Павлович
Отец - Рындин Павел Павлович (Артемович ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Рындина Анастасия Даниловна
Воспр. - Заварзина Евфросиния Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Рындин Григорий Павлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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