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Рудакова Евдокия Ивановна (Хорькова ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудакова Евдокия Ивановна (Хорькова ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11530
Роль персоны
Мать
Дата события
23.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.08.1921
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рудаков Леонид Мартириевич
Отец - Рудаков Мартирий Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рудакова Евдокия Ивановна (Хорькова ?)
Воспр. - Хорькова Клавдия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Степан Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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