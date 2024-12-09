Рудаков Мартирий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудаков Мартирий Филиппович

Рудаков Мартирий Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудаков Мартирий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11530
Роль персоны
Отец
Дата события
23.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.08.1921
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рудаков Леонид Мартириевич
Отец - Рудаков Мартирий Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рудакова Евдокия Ивановна (Хорькова ?)
Воспр. - Хорькова Клавдия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Степан Петрович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.