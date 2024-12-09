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Рындина Анна ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рындина Анна ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11529
Роль персоны
Мать
Дата события
15.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рындина Мария Захаровна
Отец - Рындин Захар (Иванович), (Симский завод)
Мать - Рындина Анна ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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