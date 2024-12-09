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Рудаков Мартирий Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудаков Мартирий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11528
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рудакова Ираида Ивановна
Отец - Рудаков Иван Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рудакова Ольга Мартыновна
Воспр. - Рудаков Мартирий Филиппович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Селиверстова Вера Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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