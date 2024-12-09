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Родионов Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11527
Роль персоны
Отец
Дата события
04.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
красноармеец
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.04.1921
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Зоя Петровна
Отец - Родионов Петр Васильевич, красноармеец (Симский завод)
Мать - Родионова Наталья Михайловна
Воспр. - Базунова Пелагея Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Павел Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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