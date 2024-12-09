Решетова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетова Мария Николаевна

Решетова Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетова Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11526
Роль персоны
Мать
Дата события
07.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетов Евгений Иванович
Отец - Решетов Иван Павлович, гражданин станции Симская (Ерал с.)
Мать - Решетова Мария Николаевна
Воспр. - Балахтина Евфимия Федоровна, жена гражданина (Ерал с.)
Воспр. - Денисов Григорий Федорович, гражданин (Ерал с.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.