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Решетов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11525
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетов Валентин Иванович
Отец - Решетов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Решетова Мария Алексеевна
Воспр. - Осокин Федор Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Решетова Елена Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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