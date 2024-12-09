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Пашков Никонор ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Никонор ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11524
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1926
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Василий Никонорович
Отец - Пашков Никонор ????, (Симский завод)
Мать - Пашкова Ирина ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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