Помыкалов Иван ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомыкалов Иван ????

Помыкалов Иван ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Иван ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11520
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Помыкалов Дмитрий Иванович
Отец - Помыкалов Иван ????, (Симский завод)
Мать - Помыкалова Василиса ????
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.