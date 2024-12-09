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Прохоров Петр ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прохоров Петр ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11509
Роль персоны
Отец
Дата события
29.12.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прохоров Владимир Петрович
Отец - Прохоров Петр ????, (Симский завод)
Мать - Прохорова Вера ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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