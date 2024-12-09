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Прытков Петр ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Петр ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11507
Роль персоны
Отец
Дата события
31.08.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прытков Николай Петрович
Отец - Прытков Петр ????, (Симский завод)
Мать - Прыткова Александра ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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