Волков Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Петр Петрович

Волков Петр Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Петр Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11493
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашкова Людмила Михайловна
Отец - Пашков Михаил Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Марфа Ивановна
Воспр. - Волков Петр Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Круглова Зинаида Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.