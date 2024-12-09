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Пашкова Людмила Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Людмила Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11493
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашкова Людмила Михайловна
Отец - Пашков Михаил Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Марфа Ивановна
Воспр. - Волков Петр Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Круглова Зинаида Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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