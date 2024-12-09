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Пьянов Григорий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянов Григорий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11492
Роль персоны
Отец
Дата события
03.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянова Нина Григорьевна
Отец - Пьянов Григорий Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Вера Владимировна
Воспр. - Пашков Иван Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Родионова Мария Владимировна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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