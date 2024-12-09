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Пьянов Матвей Назарович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянов Матвей Назарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11491
Роль персоны
Отец
Дата события
24.06.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.06.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянов Юрий Матвеевич
Отец - Пьянов Матвей Назарович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Мария Петровна
Воспр. - Жуков Степан Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пьянова София Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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