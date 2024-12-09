Попова Афимья ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Афимья ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Попова Афимья ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11490
Роль персоны
Мать
Дата события
24.01.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Попова Екатерина (незак. ?)
Мать - Попова Афимья ????, (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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