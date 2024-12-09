Гаврилова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова Агафья Ивановна

Гаврилова Агафья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гаврилова Агафья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11489
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Петр Григорьевич
Отец - Пашков Григорий Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Ольга Петровна
Воспр. - Гаврилова Агафья Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Напалков Иван Захарович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.