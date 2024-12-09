Пашкова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашкова Ольга Петровна

Пашкова Ольга Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Ольга Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11489
Роль персоны
Мать
Дата события
22.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.12.1921
Возраст (лет)
34
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Петр Григорьевич
Отец - Пашков Григорий Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Ольга Петровна
Воспр. - Гаврилова Агафья Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Напалков Иван Захарович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.