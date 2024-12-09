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Пьянова Мария Георгиевна (Егоровна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянова Мария Георгиевна (Егоровна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11488
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянова Мария Георгиевна (Егоровна)
Отец - Пьянов Георгий Иванович (Егор), гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Екатерина Евфимиевна (Ефимовна)
Воспр. - Барматина Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Михаил Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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