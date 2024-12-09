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Пьянова Екатерина Евфимиевна (Ефимовна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянова Екатерина Евфимиевна (Ефимовна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11488
Роль персоны
Мать
Дата события
18.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.10.1921
Возраст (лет)
37
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянова Мария Георгиевна (Егоровна)
Отец - Пьянов Георгий Иванович (Егор), гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Екатерина Евфимиевна (Ефимовна)
Воспр. - Барматина Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Михаил Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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