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Чевардина Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11487
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Парова Мария Дмитриевна
Урожд. - Парова Пелагея Дмитриевна
Отец - Паров Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Парова Анна Григорьевна
Воспр. - Кузнецов Петр Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Парова Матрона Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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