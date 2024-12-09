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Прытков Сергей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Сергей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11486
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прытков Сергей Иванович
Отец - Прытков Иван Евфимиевич (Ефимович), столяр деревооб.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Прыткова Екатерина Иосифовна (Осиповна)
Воспр. - Жилина Варвара Евфимиевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Прытков Алексей Евфимиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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