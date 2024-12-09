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Прытков Иван Евфимиевич (Ефимович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Иван Евфимиевич (Ефимович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11486
Роль персоны
Отец
Дата события
08.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
столяр деревооб.цех, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.10.1921
Возраст (лет)
34
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прытков Сергей Иванович
Отец - Прытков Иван Евфимиевич (Ефимович), столяр деревооб.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Прыткова Екатерина Иосифовна (Осиповна)
Воспр. - Жилина Варвара Евфимиевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Прытков Алексей Евфимиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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