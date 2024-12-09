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Лаптева Екатерина Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Екатерина Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11485
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пискунова Таисия Дмитриевна
Отец - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Пискунова Ольга Михайловна
Воспр. - Лаптева Екатерина Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пискунов Василий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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