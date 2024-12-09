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Помыкалов Андрей (незак.)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Андрей (незак.)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11484
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Помыкалов Андрей (незак.)
Мать - Помыкалова Пелагея Ивановна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Помыкалова Фекла Владимировна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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