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Пашков Григорий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Григорий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11483
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Григорий Алексеевич
Отец - Пашков Алексей Дмитриевич, кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Мария Алексеевна
Воспр. - Пердаков Василий Алексеевич (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шувалова Татьяна Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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