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Пашков Алексей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Алексей Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11483
Роль персоны
Отец
Дата события
12.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
кузнец, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.09.1921
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашков Григорий Алексеевич
Отец - Пашков Алексей Дмитриевич, кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Мария Алексеевна
Воспр. - Пердаков Василий Алексеевич (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шувалова Татьяна Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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