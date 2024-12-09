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Комлева Евдокия Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Евдокия Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11482
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Узюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?)
Мать - Пашкова Прасковья Павловна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Евдокия Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Узюмов Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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