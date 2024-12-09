Узюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУзюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?)

Узюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Узюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11482
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Узюмова Маргарита (незак. ?) (Пашкова ?)
Мать - Пашкова Прасковья Павловна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Евдокия Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Узюмов Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.