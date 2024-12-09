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Пьянова Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянова Екатерина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11481
Роль персоны
Мать
Дата события
23.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.08.1921
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пьянова Валентина Федоровна
Отец - Пьянов Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пьянова Екатерина Васильевна
Воспр. - Власов Сергей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Носкова Мария Максимовна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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