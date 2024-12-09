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Полушкин Константин Ананьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Полушкин Константин Ананьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11480
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Полушкин Леонид Семенович
Отец - Полушкин Семен Ананьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Полушкина Людмила Андреевна
Воспр. - Беляева Александра Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Полушкин Константин Ананьевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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